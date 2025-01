TARQUINIA - Una mattinata all’insegna dello sport e della beneficenza. Il 6 gennaio, il centro storico di Tarquinia si animerà con “Corri per la Befana”, il tradizionale evento dedicato ai più piccoli che unisce attività sportiva e solidarietà. Dalle 10, piazza Giacomo Matteotti accoglierà i partecipanti per le iscrizioni, aperte a tutti i bambini di età compresa tra 0 e 12 anni. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto alla Croce rossa italiana comitato Tarquinia, confermando lo scopo benefico che da sempre caratterizza l’evento. Alle 11 e 30 partirà la corsa non competitiva che attraverserà le vie del centro storico, offrendo ai piccoli partecipanti un’occasione per divertirsi e condividere momenti di allegria. L’arrivo è previsto nuovamente in piazza Giacomo Matteotti, dove ogni bambino riceverà un giocattolo come premio per la partecipazione. L’evento, pensato per promuovere l’aggregazione e il senso di comunità, si conferma un appuntamento molto atteso dalle famiglie tarquiniesi. A conclusione della mattinata, la Befana dei Vigili del fuoco scenderà dalla torre dell’orologio del palazzo comunale per salutare i bambini, regalando un momento di grande emozione e spettacolo. Le due manifestazioni che animeranno la mattina dell’Epifania sono organizzate dal Comune di Tarquinia in collaborazione con i Vigili del Fuoco, l’Atletica ’90 Tarquinia, la Croce Rossa Italiana Comitato Tarquinia, i volontari di Protezione Civile e Aeopc, e le forze dell’ordine, che contribuiscono a garantire il successo e la sicurezza della manifestazione.

