TARQUINIA – Dal 7 al 10 agosto, Tarquinia Lido si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto, con l’evento Sport’n’Roll che promette sport, energia, musica e socialità. Dopo aver annunciato il ricco programma di concerti, la manifestazione svela le tante attività che animeranno spiagge e piazze con tornei, esibizioni e prove. Organizzato dal Comune di Tarquinia e dalla Pro Loco Tarquinia, con la collaborazione del Sindacato Italiano Balneari Lazio, Evensound, Assocamping e numerose realtà sportive locali, l’evento è sponsorizzato da Mixum e Powerade.

IL PROGRAMMA

Ogni serata, a partire dalle 21, offrirà eventi coinvolgenti per sportivi, famiglie e curiosi di tutte le età, con una proposta variegata che include basket, tennis, pallavolo, pugilato, danza, surf e tante altre discipline.

Piazza dei Tritoni

Dal 7 al 10 agosto si terrà il Memorial “Matteo Meneghetti”, un torneo di pallacanestro 3x3 dedicato all’ex giocatore del Basket Pegaso, scomparso nel 2020. Un campo di street basket appositamente allestito ospiterà emozionanti sfide.

Stabilimento balneare “La Pineta”

Dal 7 al 10 agosto, l’Asd Top Five organizza tornei e attività di pallavolo per gli appassionati della disciplina.

Stabilimento balneare “Bonita”

Dal 7 al 9 agosto, dalle 17 alle 20, si svolgeranno emozionanti sfide di bocce, in cui precisione e strategia saranno protagonisti.

Spiaggia libera di fronte a Viale dei Tritoni

Il 9 e 10 agosto, si terrà il torneo misto di Beach Volley 3x3, organizzato dall’Asd Pallavolo Tarquinia. Inoltre, il 7 agosto spazio al pugilato con l’Asd Angelo Jacopucci Boxe.

Piazza delle Vele

Ogni sera, uno spettacolo diverso: il 7 agosto si esibirà l’Asd Royal Talent Academy con uno show di danza; l’8 agosto sarà la volta dell’Asd Tennis Tarquinia; il 9 agosto, invece, saranno protagoniste le atlete dell’Asd Arteritmica Tarquinia.

Spiaggia libera di fronte a piazza delle Naiadi

Il 9 agosto, la spiaggia ospiterà le attività outdoor dell’Asd Etruscan Castle.

Piazza delle Naiadi

Dal 7 al 9 agosto, la scuola Pierschool permetterà di provare percorsi di skate mentre il “Marina Velka Golf Club” consentirà ai curiosi di sperimentare le proprie abilità nel golf.

Stabilimento Balneare Mare Club Fipsas

Dal 7 al 10 agosto, dalle 9,30 alle 12,30, la Pierschool offrirà prove gratuite di surfskate, SUP e windsurf, per chi desidera avvicinarsi al mondo degli sport in mare.

