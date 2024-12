Durante un’operazione di controllo del territorio, i militari del Norm - Aliquota radiomobile della Compagnia di Civita Castellana, hanno fermato un tunisino di 26 anni trovato in possesso di sostanze stupefacenti pronte per essere vendute. L’intervento, avvenuto lo scorso sabato nella movida civitonica in una zona nota per episodi di spaccio, ha portato alla scoperta di hashish, marijuana e cocaina, oltre a una somma di denaro ritenuta provento di attività illecita.

L’uomo, che si aggirava a piedi per il centro storico con fare sospetto, è stato fermato dai militari per un controllo di routine. A seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una bustina di cellophane contenente 1 grammo di hashish, una seconda bustina con 4 grammi di marijuana e sette dosi di cocaina già confezionate per lo spaccio, per complessivi 3,5 grammi. Nella disponibilità del cittadino tunisino sono stati inoltre rinvenuti 100 euro in contanti, presumibilmente frutto di precedenti vendite di droga. I carabinieri, valutando gli elementi raccolti, hanno denunciato l’uomoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.