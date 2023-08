A partire da domani, la “Cena con i mini facchini”, segnerà l’inizio dei festeggiamenti in onore di Santa Rosa nel quartiere di S.Barbara, che culminerà con il Trasporto della Mini Macchina domenica 27 agosto alle ore 21.

Fervono grandi preparativi per le prove dei facchini, le cui marce “di prova”, già scaldano gli animi. Come pure la loro preghiera davanti all’immagine di S.Rosa che sovrasterà la Mini Macchina “Miracolo di fede”. La loro presenza (una 70 di bambini e ragazzi) e le loro semplici parole, che rilasciano dal cuore, sono la testimonianza più bella. Adulti del Comitato organizzatore e bambini sono uniti da un triplice grido che conclude ogni serata di prova: “Evviva Santa Rosa!!”. Encomiabile il lavoro dei “Tecnici della Macchina” che con grande competenza la rendono sempre più splendida. Nel mezzo a questi due eventi sta il giorno spiritualmente significativo del 24 agosto. Alle 16.30, l’omaggio dei mini facchini alla Santa Patrona, presso il Suo Santuario a noi tanto caro e la sera la

“Fiaccolata Storica” per le vie del quartiere, che accompagnerà la statua di S.Rosa verso la Mini Macchina dove verrà collocata. La fiaccolata è un Corteo in costume storico, che narra visivamente la vita di S.Rosa dalla nascita alla Gloria in Cielo. È composto da più di cento figuranti di tutte le età vestiti con costumi confezionati da un gruppo di sarte straordinarie, che vi lavorano assiduamente con competenza e armonia. La Fiaccolata fa strada all’immagine della Santa e alla Sua Reliquia, anch’essa posta sulla Mini Macchina la sera del Trasporto. In queste semplici parole un invito per tutti a partecipare con gioia a questi giorni... un vero miracolo di fede.