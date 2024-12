ORTE - Valori al di sopra dei limiti, a Orte scalo scatta il divieto di potabilità dell’acqua.

L’acqua, fa sapere il Comune, potrà essere utilizzata esclusivamente per «igiene domestica nonché previa bollitura (per almeno 10-15 minuti) per la preparazione ed il lavaggio degli alimenti». «Tale acqua – si legge ancora nell’ordinanza emesse -, non può essere utilizzata come bevanda abituale».

La decisione è stata presa ieri mattina. «Vista la comunicazione pervenuta dalla Asl di Viterbo dipartimento Uosd Sian in data odierna, con la quale sono stati comunicati gli esiti delle analisi batteriologiche dell’ 8 novembre 2023 eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel comune di Orte presso la fontana di corso Garibaldi – si legge nell’ordinanza a firma dell’amministrazione comunale -, si ordina il divieto di consumo dell’acqua erogata dall’acquedotto del comune di Orte nella zona di Orte Scalo per usi alimentari».

