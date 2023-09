VETRALLA – “A noi importa”. Questo il titolo dell’evento organizzato per domenica, presso il giardino della Casa Editrice Ghaleb, da un gruppo spontaneo di donne, al fine di raccogliere fondi in favore dell’associazione Erinna donne contro la violenza alle donne, che da 25 anni opera attivamente su Viterbo con un centro anti violenza.

«Abbiamo scelto questo motto - fanno sapere dalla Ghaleb - in cui il “Noi” sta a significare che da sole non si va da alcuna parte e “Importa” richiama la volontà del “Prendersi cura”, come don Milani ci ha insegnato». Spiega la portavoce Gabriella Norcia: «Non riusciamo ad ignorare le difficoltà che si abbattono su chi da anni ha dedicato la propria vita a sostenere le donne nel pieno e chiaro spirito femminista, come le volontarie e le operatrici di Erinna. Non ce la facciamo a stare alla finestra ad ascoltare i notiziari che elencano le violenze subite dalle donne, senza scendere in campo personalmente. E scendiamo con una spudorata proposta di raccolta fondi, senza i quali non si va da alcuna parte, ma offrendo un momento di conoscenza e confronto con una realtà che ha segnato la storia dell’accoglienza alle donne vittime di violenza». La giornata prenderà il via alle 10,30 con l’accoglienza dei partecipanti, poi ci sarà un intervento di Valentina Bruno e Anna Maghi, presidentessa e vicepresidentessa di Erinna, cui seguirà un rinfresco offerto dalle organizzatrici. «Il primo pomeriggio - aggiungono dalla casa editrice - sarà aperto a letture, musica o qualsiasi altro intervento sul tema vogliate proporci. Hanno già aderito Adriana Birelli, con un estratto dello spettacolo teatrale da lei scritto e diretto, Lady Blue, musica di Andrea Casali (chitarra) e Carmelo Cannarella (tastiere), e Michela Benedetti con una performance tra letture e musica. Sarà una domenica diversa, nel quadro di un magnifico giardino in cui fermeremo il tempo e ci rilasseremo confrontandoci fra amiche e amici. Vi aspettiamo».

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione, inviando un messaggio al 3339065337 o una mail info@ghaleb.it