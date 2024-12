LADISPOLI - Sono ancora chiusi i cancelli del bosco di Palo. La decisione era stata presa nel mese scorso a causa della presenza di alcuni alberi danneggiati dalle raffiche di vento e altre colpite da un fungo patogeno. Il rischio era infatti che alcune alberature potessero venir giù mettendo a repentaglio la sicurezza di chi frequenta l'area. «Stiamo procedendo con la verifica di tutte le piante - ha rassicurato il consigliere delegato alle Aree protette, Filippo Moretti - in particolar modo di quelle colpite dal fungo. A breve, però, contiamo di riaprirlo». Riapertura che non dovrebbe comunque arrivare oltre la metà di dicembre. Il bosco di Palo sarà infatti la cornice come da tradizione, del Presepe Vivente allestito dai volontari della ProLoco di Ladispoli e annunciato dall'amministrazione comunale, durante la presentazione degli appuntamenti natalizi in programma per questo 2023.

