LADISPOLI - Una possibilità per avere un futuro sereno, anche quando i loro genitori non saranno più al loro fianco ad aiutarli e sostenerli. Da tempo, in tantissimi Comuni italiani, compreso quello di Ladispoli, si parla del "Dopo di Noi": un progetto per assicurare un futuro ai ragazzi diversamente abili quando i loro familiari non saranno più in grado di garantirlo. E a Ladispoli, ora quel progetto, potrebbe diventare realtà. «Vista l'importanza di questo progetto - ha spiegato il sindaco Alessandro Grando - avevo promesso alle realtà cittadine del terzo settore che avremmo costruito una struttura comunale dedicata a questo servizio e intendo mantenere fede agli impegni presi. Nella prossima seduta di consiglio comunale in programma giovedì 28 novembre, dopo aver già stabilito quale sarà il terreno su cui realizzare l’opera - ha proseguito ancora il primo cittadino - verrà individuata anche la fonte di finanziamento, aggiungendo in questo modo un altro tassello fondamentale per il conseguimento dell’obiettivo. Il contributo straordinario che il Comune dovrà incassare dall’intervento urbanistico al km 38 dell'Aurelia, pari a 951mila euro, verrà quindi interamente destinato alla costruzione di un edificio dedicato al “Dopo di Noi”. Dopo il passaggio consiliare inizierà la fase di progettazione, nella quale vogliamo coinvolgere le famiglie, le associazioni, la Asl e la Regione Lazio, con l’obiettivo di recepire tutte le indicazioni e i suggerimenti utili per edificare una struttura sicura e confortevole».

