FIUMICINO - Una festa per celebrare l’agroalimentare e ricordare quanto sia importante preservare le nostre terre: oggi, domenica 19 maggio dalle 9.00 alle 20.00, ci sarà l’ appuntamento con la “Festa della terra – Sagra agroalimentare e artigianato”. L’evento è a cura dell’associazione culturale Agro di Isola Sacra, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, e si terrà in via Redipuglia 45 a Isola Sacra. Il programma:alle 9.00 apertura del Mercatino agroalimentare e artigianato, della Casa Museo della civiltà contadina “Antonio Borsoi” ed esposizione di macchine agricole storiche. Accoglienza gruppo scout Agesci Isola Sacra. Dalle 10.00 alle 12.00 animazione e laboratori ludico-ricreativi gratuiti dedicati ai bambini, con un ospite speciale: “Il Cavaliere oscuro”. Il raduno auto e moto d’epoca è previsto alle 11.30, mentre alle 12.00 aprirà lo stand gastronomico a cura dell’Agro Isola Sacra con grigliata di salsicce, panini e bibite. Alle 15.00 si terrà la premiazione dei vincitori del concorso scolastico “L’agricoltura è vita”, mentre alle 16.00 con la Santa Messa nell’area antistante il Museo.

Dalle 17.30 alle 18.30 torna lo spazio dedicato ai bambini, alle 20 è previs`ta la chiusura dell’evento.