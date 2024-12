CERVETERI - Attimi di paura nel pomeriggio in via Badini a Cerveteri per l'incendio divampato all'interno di un appartamento. A prendere fuoco la camera da letto di una abitazione posta al secondo piano di una palazzina. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Cerveteri che hanno messo in salvo una donna che si trovava all'interno della casa.

La squadra della 26A ha subito domato le fiamme impedendo al fuoco di raggiungere le altre camere. Per la signora per fortuna nulla di grave. Affidata ai sanitari del 118 è stata trasportata, leggermente intossicata, in codice giallo in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.