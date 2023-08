BOLSENA – “Passeggiata nella storia” e “Bolsena in notturna” sono le due visite guidate che la pro loco Bolsena propone per sabato 12 agosto. “Passeggiata nella storia”, con la guida turistica Annalisa Parrano, sarà un viaggio alla scoperta del centro storico della cittadina e delle sue radici cristiane, con la visita alla basilica di Santa Cristina, conosciuta per essere il luogo del miracolo eucaristico, e alle sue catacombe, dove si trovano 1600 sepolture di cui circa 1100 tombe aperte e ripulite. Dopo il successo del primo appuntamento ritorna “Bolsena in notturna”, con la guida turistica Paolo Bellini, per un itinerario che si snoda, questa volta, tra le rive del lago e le colline circostanti la cittadina e comprende l’ingresso al prestigioso Palazzo Cozza Caposavi. È consigliato indossare abiti comodi, scarpe da ginnastica o trekking e portare una luce frontale per la visione notturna. Luogo di ritrovo per entrambi le visite guidate è piazza Giacomo Matteotti, di fronte all’ufficio turistico comunale: per “Passeggiata nella storia” alle 10,30; per “Bolsena in notturna”, alle 18. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it oppure è possibile chiamare il numero di telefono 0761 799923.

