BOLSENA - Una manifestazione per celebrare e ringraziare chi ogni giorno tutela la sicurezza e l’ordine pubblico. Venerdì 21 luglio, presso il suggestivo lungolago, si svolgerà la seconda Giornata della Polizia locale della. L’evento, fortemente voluto e organizzato dalla Provincia di Viterbo, si configura come una ricorrenza annuale per omaggiare le donne e gli uomini che, con coraggio e dedizione, rappresentano il primo presidio di sicurezza in tutti i Comuni. La Giornata avrà inizio alle 18. La cerimonia ufficiale sarà arricchita dalla musica della Banda del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale e dai discorsi delle autorità presenti. Parteciperanno alla manifestazione il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, il prefetto Gennaro Capo, l’assessore regionale al Personale, sicurezza ed enti locali, Luisa Regimenti, i rappresentanti del Consiglio regionale del Lazio, tutti i 60 sindaci dei Comuni viterbesi, i comandanti e i poliziotti locali della Tuscia, le autorità militari e religiose del territorio. A chiudere la manifestazione sarà invece il volo acrobatico sopra il lago di Bolsena ad opera degli ufficiali in congedo dell’Aeronautica Militare. Lo scorso anno la Giornata della Polizia Locale si è svolta a Viterbo all’interno del cortile di Palazzo Gentili, sede della Provincia di Viterbo. Da quest’anno l’evento sarà invece itinerante, verrà cioè ospitato ogni anno da un Comune diverso della Provincia: a proporre tale modalità è stato lo stesso Presidente Alessandro Romoli, che desidera così toccare quante più comunità locali possibili in omaggio alla presenza capillare della Polizia Locale sul territorio della Tuscia.

