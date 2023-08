FIUMICINO - Duro colpo al narcotraffico sul territorio sferrato dalla Polizia di Stato, che ha effettuato un maxi sequestro di ben 83 panetti di cocaina. I panetti ritrovati avevano un peso complessivo di circa 85 chilogrammi. La droga è stata individuata in un terreno in prossimità dell’aeroporto di Fiumicino dagli investigatori della Squadra Mobile di Roma.

I panetti riportavano segni di riconoscimento ed erano marcati con la numerazione 030 o 111. Le oltre 500.000 dosi che sarebbero state ricavate dal taglio dello stupefacente, se immesse sul mercato, avrebbero fruttato diversi milioni di euro di guadagno illecito. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.