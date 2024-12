Cibo scaduto e gravi carenze igieniche, chiuso ristorante etnico in città. «I carabinieri del Nas di Viterbo, nell’ambito della vigilanza della ristorazione etnica in corso in questo periodo, hanno svolto dei controlli mirati» – spiegano i militari dell’arma in una nota. In particolare, presso un noto ristorante etnico del capolugo sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie a seguito delle quali è stata disposta dalle competenti autorità sanitarie la chiusura/sospensione. Nell’ambito della stessa attività di somministrazionem sono stati complessivamente rinvenuti e posti sotto sequestro 400 chili di alimenti vari in parte non tracciati ed altri con la data di scadenza e termine minimo di conservazione superati. Per le “non conformità” emerse, i militari del Nas di Viterbo hanno contestato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.500 euro.

