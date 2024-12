FIUMICINO - L’Amministrazione Comunale di Fiumicino, in occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile 2024, rende omaggio con la deposizione di corone di alloro, presso i Monumenti in onore dei Caduti presenti sul territorio comunale, in presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose. Un momento di riflessione e gratitudine per il sacrificio dei concittadini durante il periodo della Resistenza. Di seguito gli orari e i luoghi delle cerimonie che si terrano in diverse località del Comune di Fiumicino: alle 10:30,presso il monumento di Palidoro, in Piazza Ss. Filippo e Giacomo, in rappresentanza il consigliere comunale, Massimo Catini. Alle 11:30 al monumento di Maccarese, in viale Castel San Giorgio, 302. In rappresentanza il vicesindaco, Giovanna Onorati. Alle 12:30, presso il monumento ai caduti di Fiumicino in Piazza Grassi. In rappresentanza l’assessore Raffaello Biselli.