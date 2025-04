LADISPOLI - Sarà una cerimonia accessibile a tutti quella in programma oggi per celebrare il 25 Aprile.

La cerimonia istituzionale prevista per le 10:30 in piazza dei Caduti sarà infatti accessibile anche alle persone sorde, grazie a Michela Mazzelli, interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana). La celebrazione, che si svolgerà in forma ridotta in segno di lutto per la recente scomparsa di Papa Francesco, prevede gli interventi istituzionali e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti.

«L’Amministrazione comunale – ha commentato Marco Cecchini, delegato del delegato del sindaco Grando al progetto “Ladispoli una città che sa ascoltare” - ribadisce così il proprio impegno per l’accessibilità universale e il diritto di tutti i cittadini a partecipare pienamente alla vita pubblica e ai momenti di commemorazione collettiva».

