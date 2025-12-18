CIVITAVECCHIA – La Camera Penale “Attilio Bandiera” di Civitavecchia – nell’ambito delle iniziative assunte dal “Comitato per il SI” costituito e promosso dall’Unione delle Camere Penali Italiane ed, in particolare, in riferimento all’iniziativa “129 Piazze per il SI” – ha organizzato, per la mattina di domani, venerdì 19 dicembre 2025, dalle 11 alle 13, un momento di informazione della cittadinanza in merito alle ragioni del Si (rispetto all’imminente referendum costituzionale). L’appuntamento è a viale Garibaldi (in prossimità del civico 30), alle spalle del Monumento di Garibaldi (alle spalle dello stesso).

«La manifestazione – ha spiegato il presidente della Camera Penale, l’avvocato Leonardo Montini Paciotta – è stata organizzata per informare la cittadinanza, anche attraverso la distribuzione di volantini ed opuscoli, in merito all’oggetto e agli effetti della Riforma Costituzionale della separazione delle carriere in vista del referendum confermativo e, quindi, per spiegare le ragioni del SI. Il nostro obiettivo è raccontare in modo semplice e trasparente cosa significa separare le carriere e perché questa riforma è fondamentale per una giustizia più terza, più credibile e davvero al servizio dei cittadini. La separazione delle carriere non è una battaglia di destra o di sinistra, ma una riforma che nasce da una lunga tradizione garantista, sostenuta negli anni anche da figure autorevoli della cultura democratica e progressista come Giacomo Matteotti, Giuliano Vassalli e molti altri. È una scelta che parla di equilibrio, di terzietà, di diritti dei cittadini. Una riforma che non divide – ha concluso l’avvocato Montini Paciotta - ma rafforza la qualità della nostra democrazia e la credibilità della

giustizia».