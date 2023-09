Nel capoluogo regna ancora l’atmosfera tipica di Santa Rosa con viterbesi e turisti a spasso per le strade e l’immancabile tappa a Gloria, la spettacolare macchina che proprio quest’anno si congeda per lasciare spazio a “Dies Natalis”, la terza creatura dell’architetto Raffaele Ascenzi. Mentre questa sera si svolgerà l’atteso il concerto delle sorelle Sabatini, sabato sera è in programma il tradizionale appuntamento con le penne sotto la Macchina. La ditta Fiorillo, costruttrice di “Gloria”, come ogni anno, offrirà ai presenti delle gustose penne all’amatriciana accompagnate da buon vino e dolcetti.