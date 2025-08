ORIOLO ROMANO - Esulta il Lazio grazie al 10eLotto, con una doppietta da 31mila euro nel concorso di giovedì 31 luglio 2025: come riporta Agipronews, un “6” regala un premio da 25mila euro a un fortunato giocatore di Riano, provincia di Roma, in un punto vendita di Via Tiberina. A questi si aggiungono 6mila euro centrati a Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, presso un esercizio di Via Lazio. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,3 miliardi da inizio anno.

