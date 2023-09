FIUMICINO - Il 10eLotto premia Fiumicino, in provincia di Roma, nell’ultimo concorso. Nella località del Lazio, come riporta Agipronews, da segnalare due vincite da 12.500 euro, arrivate entrambe grazie a un “6 Oro” in una giocata frequente. Il gioco del 10eLotto ha distribuito 2,7 miliardi di euro da inizio anno.

Il Lotto, inverce, premia Roma con tre vincite nel concorso di sabato 16 settembre. Nella Capitale, la vincita più alta ammonta a 11.250 euro grazie a un terno sulla ruota di Roma. Vinti poi 10mila euro con un terno sulla ruota di Roma, mentre l’ultima vincita è di 9.750 euro grazie ai numeri 12-17-19 sulla ruota di Roma. A Fonte Nuova (RM) vinti invece 16.625 euro nel concorso di venerdì 15 dicembre, grazie alla combinazione 27-50-81 sulla ruota di Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,1 milioni di euro, per un totale di 828 milioni da inizio anno.