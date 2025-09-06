MONTALTO – Tanti messaggi semplici e chiari: d a mare a mare, da una sponda all’altra. Stamattina a Montalto di Castro è successo qualcosa che andrebbe raccontato con la stessa solennità con cui si raccontano le cose grandi: i bambini hanno preso per mano gli adulti e li hanno portati in marcia.

Sono partiti da Largo del Palombaro, sono entrati nella pineta, sono arrivati al mare . Con sé avevano barchette di carta costruite ieri nel laboratorio di Alice, la libraia de Il Bianconiglio. Piccole imbarcazioni leggere che contenevano messaggi, richieste, desideri. “Speranza”. “Tranquillità”. E poi frutta, verdura, coperte. Nutella. “La pizza di mio padre”. I bambini hanno un vocabolario semplice e implacabile: dicono le cose come stanno.

La comunità di Montalto, con la sindaca Emanuela Socciarelli in testa e con le forze politiche presenti, ha scelto di fare della solidarietà una festa pubblica, mettendo al centro proprio loro, i bambini. Allegri, vivaci, disarmanti nella loro chiarezza. «È impressionante- osservano i partecipanti - quanto si prendano a cuore il futuro dei loro coetanei, i bambini di Gaza che non conoscono ma che sanno. Che sentono. Un mondo a misura di bambino ha un orizzonte vastissimo, spalancato. Inchioda noi adulti alle responsabilità che non sappiamo più nominare». Sulle barchette i bambini hanno scritto l’unica parola che conta: Pace.

E Giammarco, sei anni, ha la definizione migliore di tutte. Come si fa la pace? “Facendosi il solletico per smettere di litigare”.

Così Montalto chiama Gaza da una riva all’altra. Intanto è partita la raccolta fondi: nei prossimi giorni l’amministrazione comunale comunicherà come donare. Oggi però — a Montalto, a Pescia Romana — la parola l’hanno avuta i bambini.