Il flan di zucchine è una ricetta semplice e veloce da realizzare che possiede un gusto fresco e delicato.

Perfetto sia che venga servito come antipasto o come piatto leggero, conquista tutti quelli che desiderano scoprire nuove sfumature nei sapori semplici ma intensi. E’ l’ideale per chi ama le verdure o per chi cerca un’alternativa sfiziosa ad un classico secondo piatto di carne o pesce. Le zucchine, poi, in questo periodo dell’anno, sono al massimo della loro produzione e quindi dolcissime, sono versatili, apportano tanti benefici nutrizionali ed infine sono facili da cucinare.

Accompagnato da una salsa leggera o da una vellutata di pomodoro fresco, la zucchina diventa il protagonista assoluto di ogni tavola.

Ricetta:

Preparazione 25 min + cottura 30 min

Totale 55 minuti

Ingredienti x 6 cocottine:

burro q.b.

100 g di Parmigiano Reggiano,

2 rametti di menta fresca, le foglioline

300 g di zucchine

3 uova

½ cucchiaino di sale

2 pizzichi di pepe nero macinato

80 g di mozzarella asciutta o di scamorza

Preparazione:

Imburra 6 cocottine in ceramica oppure in alluminio e tieni da parte.

Grattugia le zucchine utilizzandone una a fori grandi.

In una ciotola sbatti le uova con un pizzico di sale e pepe.

Taglia qualche fogliolina di menta e aggiungila alle zucchine.

Inserisci anche il parmigiano grattugiato e mescola bene.

Taglia la mozzarella o la scamorza a cubetti.

Trasferisci il composto nei pirottini, riempiendole fino a 1 cm dal bordo superiore.

Sistema un pezzo di mozzarella al centro di ogni pirottino.

Disponi i pirottini nel vassoio della vaporiera riempita di acqua oppure su una pentola con vaporiera e chiudi con il coperchio.

Copri con una pellicola trasparente resistente al calore.

Fai cuocere a vapore per 30 minuti.

Rimuovi i pirottini dalla vaporiera con attenzione, per non bruciarti, e lascia riposare i flan per 2

minuti.

Togli i flan dai pirottini e servi.

Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’alleanza Slow food

