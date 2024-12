Il maresciallo capo Massimiliano Madonia ha assunto l’incarico di comandante della Stazione Carabinieri di Vitorchiano.

Il 9 ottobre scorso, l’ispettore (50 anni) originario di Viterbo, già comandante del Nor - Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pitigliano, è subentrato al luogotenente carica speciale Salvatore Bonarrigo in congedo, alla guida del presidio.