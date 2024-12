SANTA MARINELLA – “Il circolo cittadino del Prc, conferma la propria fiducia alla consigliera Di Liello, ma si dissocia totalmente dalla decisione della consigliera di ritirare la propria firma dalla proposta di variante urbanistica per la tutela del Parco della Chiesa dell’Immacolata a Santa Severa. Malgrado gli indiscutibili limiti della variante da un punto di vista tecnico, la proposta rappresentava comunque, come sottolineato da Italia Nostra, una scelta politica nella giusta direzione, tutelare un sito importante per la memoria e il patrimonio arboreo. La proposta di variante ha diviso sia l’opposizione che la maggioranza la quale si è ricompattata sul rinvio del voto sulla variante. Indubbiamente si è persa un’occasione importante per smascherare le contraddizioni che attanagliano una maggioranza di Tidei, e per tutelare un ettaro di verde in una zona che ne è priva. Il Paese che vorrei ha appoggiato la battaglia del comitato in difesa del Parco dell’Immacolata fin dalla sua origine, infatti presentò una proposta concreta per la tutela del sito la quale non è stata presa in considerazione dalla maggioranza. E’ dal 2006 che il Prc invoca la revisione di un piano regolatore obsoleto, rispetto al Piano Paesaggistico Regionale, ed inadeguato sotto l’aspetto idrogeologico. Invece l’amministrazione comunale denuncia a parole l’assenza di verde a Santa Severa ma di fatto rinvia una scelta politica che pure aveva suscitato speranze in Italia Nostra, nella Soprintendenza e nel comitato cittadino in difesa dell’Immacolata”.

