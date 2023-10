CIVITAVECCHIA – Torna ad essere percorribile in entrambe le direzioni la galleria di via Pierluigi Marchi in Zona industriale. Una importante novità che va a tagliare i tempi di collegamento tra porto e interporto, alleggerendo il carico di traffico sulla statale Aurelia, come sottolineato dall’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello.

L’arteria stradale è tornata operativa dopo quasi quindici anni di stop causati da un dissesto idrogeologico nel 2009. Oggi il taglio del nastro alla presenza del sindaco Ernesto Tedesco, degli assessori Perello e Francesco Serpa, dei consiglieri comunali Massimo Boschini, Matteo Iacomelli e Pasquale Marino e di alcuni cittadini.

