CIVITAVECCHIA – Riapre domani la galleria su via Pierluigi Marchi, in zona industriale. L’obiettivo di tornare ad utilizzare l’arteria stradale, dopo quasi quindici anni di stop causati da un dissesto idrogeologico nel 2009, è stato centrato dalla Giunta Tedesco.

Ad accelerare il lavoro, negli ultimi mesi, l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Perello, che spiega: “Ho fortemente voluto che l’opera fosse inserita nell’accordo con l’autorità di sistema portuale su beni e servizi, per accelerare il suo ripristino, riconoscendo l’alto valore strategico dell’arteria. Non a caso proprio molte società che operano nel settore portuale e in particolare della logistica e del trasporto avranno i benefici più diretti dalla riapertura della strada. Il collegamento tra porto, interporto e superstrada sarà ora veloce e sicuro in entrambe le direzioni e ciò comporterà anche il decongestionamento della statale Aurelia, con evidente vantaggio anche per i residenti della omonima Borgata in termini di sicurezza e non solo”.

La cerimonia di riapertura del tratto stradale è prevista per domani alle ore 15.30 (varco Nord della galleria, presso Interporto).

