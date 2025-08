CIVITAVECCHIA – Appuntamento venerdì 8 agosto alle 21 presso l’Arena del Pincio con “Young Summer Festival”, la grande festa del diploma dedicata ai ragazzi che hanno appena terminato la scuola superiore.

«Come Presidente della Commissione Cultura e Istruzione e Capogruppo del Movimento 5 Stelle – spiega Alessandra Lecis - esprimo profonda soddisfazione per l’organizzazione dell’appuntamento pensato per valorizzare il traguardo del diploma come momento simbolico e collettivo, da vivere in un clima di festa, musica e condivisione. Dalle 21:30 alle 22:30 è prevista una premiazione simbolica dei diplomati, un gesto semplice ma importante per riconoscere l’impegno, la costanza e la fatica di tanti studenti e studentesse che hanno portato a termine un ciclo fondamentale della loro vita. Ringrazio sentitamente l’assessora alla Pubblica Istruzione Stefania Tinti per l’organizzazione dell’evento e tutto l’Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Lazio, con particolare riconoscenza al Consigliere Regionale Novelli, per l’interesse mostrato a questa iniziativa. Questo festival – ha concluso Lecis – rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni per restituire centralità ai giovani e accompagnarli, anche simbolicamente, verso nuove sfide. Investire nei momenti di crescita dei nostri ragazzi significa investire nel futuro della nostra comunità».