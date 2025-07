In vista dell’approvazione dell’assestamento di bilancio, prevista per martedì il 29 luglio, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia interviene con una valutazione politica critica e proposte puntuali.

Secondo il gruppo consiliare si tratta di «una manovra priva di visione, rigida e senza iniziativa: per questo FdI ha proposto quattro emendamenti, corrispondenti ad altrettanti interventi, che riteniamo sostenibili dal punto di vista economico e urgenti socialmente». Gli interventi, in particolare, riguardano: il restauro e l’illuminazione del murales dedicato a Falcone e Borsellino presso la caserma dei carabinieri, ancora in abbandono nonostante ripetute sollecitazioni; la pulizia della Torre dell’orologio in piazza San Sisto, bloccato da anni per sporcizia e infestazioni, in un’area oggi centrale per l’esposizione della Macchina di Santa Rosa; la realizzazione di una recinzione per la Fontanasfera, recentemente restaurata, ma già esposta a danneggiamenti e atti vandalici; l’istituzione di un capitolo di bilancio per la disinfestazione straordinaria e mirata, alla luce dei recenti focolai di West Nile nel Lazio.

«Proprio sul rischio legato alla diffusione del virus West Nile – sottolineano i consiglieri - Fratelli d’Italia chiede alla sindaca la massima attenzione e interventi tempestivi, per garantire la salute pubblica senza creare allarmismi inutili. Il nostro giudizio politico sulla manovra resta negativo – concludono i consiglieri – ma confidiamo che almeno alcune delle nostre proposte, concrete e di buon senso, possano essere accolte a tutela dei cittadini».