CIVITAVECCHIA – Dopo il pasticcio sui voucher natalizi sono arrivate le dimissioni da posizione organizzativa da parte di Maria Grazia Coccetti, punto di riferimento da anni ormai dei Servizi Sociali. Motivazioni personale, si legge nella lettera di dimissioni ma le tempistiche lasciano pensare che possa esserci un motivo diverso, legato appunto al bando finito nell’occhio del ciclone dopo l’esclusione di ben 544 domande rispetto alle 701 presentate. Il consigliere di Forza Italia Luca Grossi prima, e gli esponenti di FdI Cacciaputi e La Rosa poi hanno infatti evidenziato le criticità del bando. Criticà che oggi, a quanto pare, sarebbero state stralciate dal nuovo bando emanato dai Servizi Sociali; in sostanza infatti oggi viene richiesto soltanto l’Isee, con il Pincio che stilerà una doppia graduatoria, per chi già risulta beneficiario di qualsiasi forma di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici e per chi invece risulta sprovvisto. Per presentare le domande ci sarà tempo dalle 8 di oggi, 20 dicembre e fino alle 12 del 3 gennaio 2025 esclusivamente online tramite il link accessibile anche dal sito internet del comune.

