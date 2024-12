CIVITAVECCHIA – «Nelle scorse settimane, l'assessore ai Servizi Sociali Maucioni aveva espresso preoccupazione per l'alto numero di richieste ricevute per i voucher di Natale. Purtroppo, la situazione si è ulteriormente aggravata: su 701 domande presentate, ben 544 sono state escluse. Un numero così elevato che non si è reso nemmeno necessario redigere una graduatoria di ammissione, nonostante la riduzione del valore dei buoni spesa». L’allarme lo lancia il capogruppo di Forza Italia Luca Grossi, che invita ad intervenire per cercare di arginare questa situazione critica.

«Dai documenti pubblicati sull'albo pretorio emerge che i fondi rimasti inutilizzati saranno impiegati per un nuovo bando – ha spiegato Grossi –questo evidenzia come il precedente bando fosse eccessivamente restrittivo o complesso da gestire, lasciando molte famiglie in difficoltà senza l’aiuto sperato, in un momento critico come il Natale. L'emissione di un nuovo bando, oltre a sovraccaricare gli uffici dei Servizi Sociali già impegnati con la gestione del primo, non sarà in tempo per coprire le festività natalizie. Di fronte a questa situazione, è urgente l'attivazione di un tavolo di lavoro con la Croce Rossa, la Caritas e altre associazioni di volontariato e assistenza, per fornire un sostegno immediato alle famiglie rimaste senza aiuto».

Secondo Grossi l'assessore Maucioni «è chiamato ad intervenire prontamente – ha concluso – per correggere questa situazione che rischia di aggravare la condizione delle fasce più fragili della cittadinanza proprio nel periodo più delicato dell’anno».