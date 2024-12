Giornata intensa, quella odierna, per Viterbo. Giornata di ritorni. Non solo per il passaggio con sosta della 1000 miglia ma anche per la seconda edizione del Mercato europeo in via Marconi.

La sindaca Chiara Frontini ricorda «la grande soddisfazione per il successo della prima edizione dello scorso anno con gli stand del food di tutto il mondo». La manifestazione di sapori internazionale che apre all’ora di pranzo - gli stand saranno allestiti in mattinata - per proseguire fino a domenica 16 giugno «è uno dei primi eventi che dà il via all’estate viterbese».

Sul respiro internazionale che si vuole dare a Viterbo «l’amministrazione - sottolinea la prima cittadina - sta lavorando molto». A fare le veci dell’assessore allo Sviluppo economico locale e al Turismo Silvio Franco, assente alla conferenza di presentazione, il consigliere delegato Marco Nunzi che fornisce alcuni dati relativi al debutto dello scorso anno del Mercato europeo a Viterbo.

«La manifestazione ha fatto registrare 45mila presenze» rimarca per poi passare a qualche numero dell’edizione 2024.

«Quest’anno ai 40 stand di prodotti gastronomici europei ne abbiamo integrati anche 5 di tipicità viterbesi».

Eccellenze del territorio locale e nazionale che, nei prossimi appuntamenti, potrebbero moltiplicare la propria presenza.

Nunzi infatti dichiara che «una quarantina di ambulanti, specializzati in food, hanno fatto richiesta per venire a Viterbo».

Lo spazio su via Marconi non ha permesso quest'anno di farli partecipare ma «per le successive edizioni cercheremo di organizzarci. Magari pensando a una possibile estensione della manifestazione su via Ascenzi».

E l’inquilina di Palazzo dei Priori tiene a porre l’accento su questo particolare. «Dopo il successo dello scorso anno c’è stata la corsa per poter partecipare, le domande sono state molte di più degli spazi a disposizione».

Per quanto concerne la viabilità su via Marconi - già sperimentata lo scorso anno - nelle quattro giornate, il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti specifica che per raggiungere il parcheggio del Sacrario da piazza del Teatro «si salirà da via Matteotti, piazza della Rocca scendendo da via Cairoli». Non si potrà fruire invece del parcheggio di largo Marconi, dietro la Banca d’Italia, che sarà accessibile solo a chi ha un garage.

Attenzione anche alle modifiche che subirà il trasporto pubblico locale.

Il Mercato europeo, vista anche la concomitanza oggi del passaggio della Mille miglia, sarà inaugurato nel tardo pomeriggio. Orario non definito, visto che il taglio del nastro avverrà al termine della seduta del consiglio comunale. L’inizio è certo, attorno alle 15.30, meno prevedibile invece l’orario di fine lavori.