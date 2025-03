Un milione e 290mila euro. È l’importo di spesa approvato, con delibera datata 7 marzo, dall’esecutivo Frontini per l’intervento di recupero e manutenzione straordinaria delle facciate di Palazzo dei Priori. I lavori interesseranno la parte del palazzo comunale che si affaccia su piazza del Plebiscito, quella su via Ascenzi, il cortile dalla parte di via della Peschiera e di via del Ganfione oltre all'atrio, la loggia e il portico interno. Il progetto di fattibilità, approvato dalla giunta a giugno 2023, prevedeva inizialmente una spesa complessiva di 800mila euro. In virtù dell’importanza storica dell’edificio, è stato necessario richiedere il parere alla Soprintendenza a cui sono stati trasmessi gli elaborati del progetto esecutivo nell'agosto 2024. E nell’ottobre dello stesso anno l’organismo per la tutela dei Beni culturali ha rilasciato il nulla osta. Il costo dell’intervento è intanto passato da 800mila euro a 1 milione e 290mila euro, così suddiviso: 380.038,77 per lavori soggetti a ribasso, 370.361,40 per il costo della manodopera non soggetto a ribasso, 241.214,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a 298.385,19 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione. Il progetto di restauro e manutenzione straordinaria delle facciate di Palazzo dei Priori è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027. La delibera, a carattere prettamente di programmazione amministrativa, non entra nel merito tecnico per quanto concerne l’avvio dei lavori né delle tempistiche.