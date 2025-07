Faccia a faccia ieri mattina, prima della seduta del consiglio comunale, tra i commercianti e la sindaca Frontini sulla questione dell’ora gratis di parcheggio per chi fa acquisti in centro. Una misura che i negozianti hanno criticato perché «non serve e rischia di produrre pochi effetti reali» perché, a loro giudizio, rischia di trasformarsi in un incentivo al consumo «con logiche da supermercato», lontano dall’obiettivo originario di riportare persone a vivere il cuore della città.

I commercianti hanno ricordato che l’idea della prima ora gratuita era nata per favorire il ritorno delle persone nel cuore della città, senza condizioni, senza vincoli. «Oggi invece ci troviamo di fronte a un sistema - hanno detto - che, seppur animato da buone intenzioni, rischia di risultare complicato, selettivo e poco efficace». Hanno chiesto misure semplici e dirette che invitino le persone a tornare a vivere il centro ogni giorno. Hanno chiesto alla sindaca di tornare alla proposta iniziale dell’ora gratuita senza l’obbligo di acquisto e di portare il tema all’attenzione dell’intero consiglio comunale per un confronto sul rilancio del centro storico.