Via libera all’unanimità dalla terza commissione al progetto che ridisegna, in termini di snellimento e sicurezza, la viabilità del quadrante nord. Con ripercussioni positive anche sulla congestionata via Garbini.

Un intervento che per l’assessore alla Qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne «è il più importante del quadrante nord ma anche per l’impatto che avrà sulla mobilità cittadina nel tempo».

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, la cui approvazione «equivale anche all’ok all’adozione di variante urbanistica», prevede il prolungamento di oltre un chilometro e mezzo dell'asse viario Poggino-Fiera di Viterbo, con la realizzazione di un'arteria parallela alla Cassia nord che sfocerà nei pressi dell’ex Oasi dove - novità aggiunta dall’esecutivo Frontini - verrà costruita una rotatoria per eliminare il pericoloso bivio, con incrocio a raso, che immette su strada Martana.

5,7 milioni il costo totale dell’opera.

«Il finanziamento iniziale del 2016, portato dalla giunta Michelini, era di 3,4 milioni» ricorda Aronne.

Finanziamento passato poi, grazie alla proroga concessa dalla Presidenza del consiglio dei ministri, all’amministrazione Arena e quindi all’esecutivo Frontini.

Ma l’intervento era anche nell’agenda 2012 dell’allora sindaco Marini Il nuovo tracciato dell’asse viario, che si sviluppa su un’area di quasi 48mila metri quadrati, prevede anche espropri a 48 ditte. Le risorse mancanti derivano dallo spostamento di fondi inizialmente stanziati per la realizzazione di nuove opere poi stralciate, come l’asilo nido al Poggino e una piscina. Il parere favorevole all’unanimità, espresso ieri dalla commissione, rappresenta il primo step di un percorso che si preannuncia lungo e complesso, soprattutto dal punto di vista operativo. Mentre appare più agevole l’iter amministrativo per il disbrigo della “pratica”, che la prossima settimana sarà al vaglio del consiglio comunale, con l’assessore Aronne che rivela: «Il progetto esecutivo è pronto per poter andare a gara».