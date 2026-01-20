Contributo locazioni, a segnalare la gravità della situazione è la consigliera Pd Lina Delle Monache. Ieri, nella seduta consiliare dedicata alle interrogazioni, ha portato alla luce la tematica basandosi sulle cifre emerse dagli atti.

«Nel 2024 le domande presentate dalle famiglie, ma anche da giovani single, per ricevere il sostegno all’affitto sono state 450 e il totale dei contributi erogati dalla Regione era di 470mila euro». Stanziamenti che lo scorso anno hanno subito una drastica riduzione: 240mila euro.

Un taglio netto mentre le domande sono raddoppiate, giungendo a 900. «Ora - ha proseguito Delle Monache - dagli atti in mio possesso ho desunto una situazione grave. Quest’anno sono previsti contributi per 113mila euro».

Sulla questione ha quindi rivolto un’interrogazione all’assessore alle Politiche sociali Rosanna Giliberto per avere chiarimenti e informazioni sul nuovo bando regionale relativo al contributo locazioni. «Il bando è in uscita il 27 gennaio» ha comunicato la titolare dei Servizi sociali e, confermando l’esattezza delle cifre enunciate da Delle Monache, ha sottolineato che «la misura è destinata alle persone che non hanno diritto all’assegno di inclusione o altri benefici. Famiglie che hanno un Isee basso ma non tale da poter accedere ad altri contributi. Si tratta di un aiuto importante per tante famiglie che lavorano e che, con il contributo, recuperano parte delle spese per l’affitto». Una parte però sempre meno rilevante, visto che il contributo è annuale. Passando poi all’entità delle somme singole erogate ha spiegato: «È stata rimodulata la cifra. Dai 1000 euro annui del 2024 si è passati a 470 euro dello scorso anno». Giliberto ha fatto anche presente che mancano pure le risorse per il fondo morosità. «Stiamo cercando di compensare con fondi propri del Comune».

Facendo due conti, la consigliera Delle Monache ha osservato: «Se le domande quest’anno resteranno le stesse, ma temo che siano in crescita, il contributo per l’affitto che riceveranno sarà di 120 euro l’anno».

Esortando poi l’amministrazione ad attivarsi presso la Regione, ha concluso amareggiata: «Mi pare si stia andando verso l’annullamento della misura». Situazione analoga, anzi peggiore, anche per quanto riguarda i fondi destinati per la Comunicazione aumentativa alternativa. Non sono previste risorse dalla Regione.

Dal sostegno economico alla sicurezza stradale, tra i temi affrontati in aula. Focus in particolare sui dossi pedonali rialzati. A richiamare l’attenzione sul problema è stata la consigliera dem Francesca Sanna riportando le istanze dei residenti di via Grotticella che, ancor di più dopo l'investimento mortale in via Rossini, chiedono di attenzionare i problemi della zona e di posizionare dossi rialzati per limitare il passaggio di auto ad alta velocità. La risposta è arrivata dalla sindaca Chiara Frontini, la quale ha spiegato che «nel programma del piano dossi rialzati sono stati pianificati finora tra gli 8 e i 10 interventi. Nei pressi della caserma di via Monti Cimini, su viale Francesco Baracca e anche a Grotte Santo Stefano, tanto per citare alcune zone».

L’inquilina di Palazzo dei Priori ha tenuto poi a specificare che «la strategia è che laddove si eseguano lavori di riqualificazione stradale si pensi a prevedere anche il posizionamento di dossi pedonali rialzati». Quelli attualmente previsti sono stati programmati lo scorso anno. La sindaca comunque ha dichiarato: «Cerchiamo di prevedere nella pianificazione di quest’anno anche via Grotticella e via Rossini».