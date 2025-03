CIVITAVECCHIA – Dopo anni di interventi sporadici, il Comune di Civitavecchia ha deciso di avviare la manutenzione straordinaria delle alberature in viale Guido Baccelli e via Roma. L’assessore all’Ambiente Stefano Giannini ha sottolineato come dal 2019 non fosse stata effettuata una potatura strutturale. La recente determina dirigenziale del 24 febbraio scorso ha affidato l’incarico di sicurezza in cantiere per lavori da oltre 150mila euro. L’obiettivo è garantire decoro e sicurezza, in attesa dell’Accordo Quadro 2025-2028 per la gestione del verde cittadino. Una risposta alle ripetute richieste dei residenti della zona.

