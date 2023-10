CIVITAVECCHIA – Un altro cantiere è partito a Civitavecchia. Si tratta della riqualificazione di un altro tratto di una delle tre maggiori arterie di accesso alla città. Le ruspe e gli operai sono infatti in azione su via Terme di Traiano, in un’opera messa in piedi congiuntamente dagli Assessorati all’Ambiente e ai Lavori pubblici.

Come spiegano il Vicesindaco Manuel Magliani e l’Assessore Daniele Perello, «l'intervento di via Terme di Traiano riguarda, lato Tarquinia, la demolizione del muro in tufo esistente e la realizzazione di un guardrail. Sul lato Santa Marinella, invece, verranno realizzati nuovi tratti di marciapiedi se non esistenti, e risanati i tratti dove sono presenti buche e dissesti. Tale opera consentirà finalmente una migliore regimentazione delle acque di prima pioggia e la possibilità di un camminamento in sicurezza fino ad oggi assente».

Il tratto interessato è quello che si snoda fra la rotatoria di via Berlinguer e via Don Milani.

