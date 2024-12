CIVITAVECCHIA – Rappresentanti di Confcommercio, commercianti e residenti di Corso Marconi hanno incontrato l’amministrazione comunale per parlare del progetto di Housing sociale a via Giusti.

L’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei e quello ai Lavori pubblici hanno spiegato ai presenti le modifiche che nel corso dei mesi sono state applicate al progetto.

Niente mensa, come già detto, e ricovero notturno ma un Centro servizi e di ascolto, con equipe multidisciplinare, e 8 posti letto per far fronte all’emergenza abitativa temporanea e solo per periodi temporali brevi. Impossibile fare marcia indietro sul progetto legato a fondi del Pnrr.

La delegazione ha proposto di creare un posto di Polizia locale nei locali di via Giusti o nelle immediate vicinanze anche a tutela dei crocieristi durante l’estate. Venerdì un nuovo incontro con il Sindaco.

