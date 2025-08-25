PHOTO
L’Università Agraria di Tarquinia ha deliberato la vendita calmierata delle casette di legno, non più utilizzabili, presenti nell’area del campeggio di proprietà dell’Ente.
Si tratta di casette prefabbricate in legno che l’Università Agraria dismette e pone in vendita al prezzo di 50 euro ciascuna.
Chi è interessato ad acquistare una delle strutture può ritirare i moduli di richiesta presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, posto al piano terra del palazzo sede dell’Ente, in via Garibaldi 17.
Il presidente Alberto Riglietti e la giunta esecutiva hanno deliberato il 7 agosto scorso questa iniziativa su proposta del consigliere Fabio Nardi.
«L’Università Agraria vuole valorizzare il Campeggio Riva dei Tarquini e tutta la zona Spinicci – dichiara il presidente dell’Università Agraria Alberto Riglietti – anche questa vendita delle casette rientra in un’opera di bonifica e miglioramento che proseguirà per tutta la nostra amministrazione».