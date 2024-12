CIVITAVECCHIA – Un progetto ambizioso e atteso da anni potrebbe finalmente realizzarsi: la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Piendibene ha approvato infatti il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo canile comunale in località Poggio Elevato. Un’opera pubblica di rilevante interesse, finanziata per un totale di 1,7 milioni di euro, che segna un importante passo avanti nella gestione del randagismo e nel benessere degli animali. Il nuovo canile, che sorgerà su un'area di oltre 48mila metri quadrati di proprietà comunale, rappresenterà un'eccellenza sia in termini di funzionalità che di servizi offerti.

IL PROGETTO – Per la prima volta a Civitavecchia sarà presente un canile sanitario, una struttura indispensabile per il trattamento degli animali randagi al primo ingresso, che consentirà interventi tempestivi di cura e assistenza sanitaria. Il progetto prevede due aree principali: il canile sanitario e il canile rifugio, ognuna con funzioni specifiche. La parte sanitaria sarà dotata di ambulatori veterinari, una sala chirurgica, locali per l’osservazione degli animali, infermeria e spazi per la disinfezione. Qui sarà possibile garantire cure immediate, isolamento per animali malati e operazioni di sterilizzazione, un tassello cruciale nella lotta al randagismo.

Il canile rifugio, invece, ospiterà gli animali in ambienti spaziosi e confortevoli. Le aree saranno divise tra zone giorno e notte, progettate per garantire il benessere degli ospiti. Non mancheranno spazi esterni per le attività ricreative e per favorire il recupero comportamentale degli animali, agevolando le adozioni.

Il progetto prevede inoltre un’area dedicata ai gatti – denominata "Gattile rifugio" – con locali di ricovero e degenza specifici, e zone verdi attrezzate per attività complementari. Tutti gli spazi saranno realizzati con soluzioni innovative per l’efficienza energetica e il recupero delle acque meteoriche, confermando l’attenzione verso la sostenibilità ambientale. Il nuovo progetto del canile comunale di Civitavecchia include anche un moderno gattile rifugio, con spazi dedicati al ricovero e alla degenza dei gatti, un servizio mai realizzato prima in città. La struttura sarà dotata di locali attrezzati e aree verdi per garantire il benessere degli animali.

Il progetto è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 e, una volta completato, rappresenterà un modello di riferimento per la gestione pubblica degli animali di affezione. Con l’approvazione del progetto di fattibilità, si apre ora la strada alla fase esecutiva e alla realizzazione di un’opera attesa da tutta la comunità. Il vecchio canile, situato alle Molacce, è chiuso da settembre in quanto struttura priva di autorizzazione sanitaria. Un progetto che si inserisce in un contesto più generale di ricerca del benessere degli animali con la previsione di un massiccio investimento per la realizzazione di un canile comunale come non se ne erano mai visti in città.

