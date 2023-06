CIVITAVECCHIA – I residenti di via Adriana e di via Leopardi lamentano un totale abbandono dell’area da parte dell’amministrazione comunale e chiedono interventi rapidi. Intanto si chiede di sollecitare la puntualità della raccolta differenziata della plastica, poi viene richiesto l’immediato posizionamento di dossi di rallentamento in via Adriana e la «rapida riparazione della voragine creata per i lavori del passaggio della fibra». Inoltre i residenti chiedono la riparazione del manto stradale delle due vie e il posizionamento di cartelli stradali che segnalino il limite di velocità. Infine i residenti chiedono «maggiori controlli da parte delle istituzioni preposte».

