«Prosegue la battaglia contro la cimice asiatica. Oggi sono avvenuti lanci della vespa samurai in 47 siti totali della Regione Lazio, di cui 35 nella Tuscia e il resto tra Latina, Sabina e Carchitti. Per quanto riguarda Viterbo, è stato effettuato il lancio su Capranica, Carbognano, Sutri, Ronciglione e Vetralla grazie a Enea». A comunicarlo è il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio. «Ho partecipato personalmente al lancio nel Comune di Vetralla - aggiunge Zelli - assistendo alle modalità con le quali la vespa viene innestata nell'ecosistema. Ritengo che la lotta biologica sia lo strumento adatto per fronteggiare il diffondersi della Halyomorpha halys, la cimice asiatica, insetto pericoloso per le colture ed infestante anche nei centri abitati, perchè non invasivo e totalmente naturale. Per questo la Regione ha deciso di investire con convinzione nell’utilizzo dell’antagonista biologico, ossia la vespa samurai. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti - conclude Zelli - a cominciare da Enea e Arsial, poi le organizzazioni produttive Cpn e Assofrutti ma soprattutto l’Università degli studi della Tuscia, risultata decisiva dal punto di vista scientifico nelle analisi per comprendere quali strumenti utilizzare».