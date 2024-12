VASANELLO - Due città della Tuscia protagoniste di una serie di eventi che hanno promosso il territorio e rafforzato le relazioni tra l’Italia e il Camerun: Vasanello, già gemellata con la città di Dschang da più di 20 anni, ha accolto una importante delegazione del Camerun, giunta nel nostro paese con due ospiti speciali: Milla Roger, ex-Campione e protagonista dei Mondiali 90 in Italia, ed Armand Claude Abanda, titolare della Cattedra Unesco con competenza accesso Tic (tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) zona Africa Centrale.

Vasanello per l’ennesima volta ha accolto con entusiasmo la delegazione camerunese sabato 25 maggio, in occasione della festa delle lanterne. Gli ospiti si sono meravigliati delle «fiamme decorative nel cielo in piena notte». «Mai vista una cosa del genere in vita mia, è veramente bello», ha detto Roger Milla, con gli occhi puntati al cielo del paese. Sembra una notte magica, un termine che ha trovato significato anche l’indomani nel campetto sportivo dove Milla ha consegnato i trofei alle squadre partecipanti comprese i bambini venuti dal Camerun, nel torneo di calcio.

Brividi con “Notti magiche” cantato da Assadio Assadio, con coinvolgimento spontaneo del pubblico presente nei gradini, in ricordo proprio della bella canzone “un’estate italiana”. Insomma, una full immersion vera e propria tra i vasanellesi e gli ospiti, grande la soddisfazione di tutti ma soprattutto del sindaco Igino Vestro dell’assessore alla Cooperazione Dominga Martines i quali nel novembre dell’anno scorso in Camerun hanno avuto incontri di alto livello, di cui alle ricadute di oggi.

L’Università degli Studi della Tuscia nella giornata del 28 maggio, infatti, è stata protagonista della firma del protocollo di accordo tra la dirigenza della Cattedra Unesco dell’Africa Centrale guidata da Armand Claude Abanda, e il rettore Stefano Ubertini, circondato dai suoi più stretti collaboratori e dallo staff amministrativo. Presente anche il Comune di Vasanello capeggiato dal sindaco Vestri, invitato dallo stesso rettore Ubertini, l’assessore Dominga Martines, il presidente del consiglio Giuseppe Mancuso.

Con l’accordo saranno incrementate le opportunità di accesso ai vari corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorati di ricerca a favore dei giovani camerunesi che sceglieranno di studiare nella nostra università. Borse di studio, l’insegnamento e lo studio della nostra lingua nella Catedra, ricerca condivisa, mobilità e condivisione dei programmi, ecco alcuni aspetti del “Memorandum of Understanding” che rafforzeranno l’internazionalizzazione dell’ateneo della Tuscia.

Ciliegina sulla torta, Armand Claude Abanda ha avuto modo di incontrare il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. «La visita della delegazione camerunense nel nostro paese – commentano il sindaco Igino Vestri e l’assessore Dominga Martines - con la partecipazione di un grande campione quale Roger Milla ad un evento sportivo del Comune di Vasanello e la stipula da parte di Armand Claude Abanda, titolare della cattedra Unesco, di un protocollo di intesa con l’Università della Tuscia, è uno dei frutti dei rapporti che, soprattutto nel corso dell’ultima missione in Camerun, siamo riusciti a instaurare, rapporti con le Università Camerunensi, con il ministro della Gioventù che ci ha raccomandato, in particolare, di favorire scambi di buone pratiche in modo da poter dare ai ragazzi Camerunensi la possibilità di entrare regolarmente in Italia, acquisire competenze nelle nostre Università per poi tornare formati e contribuire, con le conoscenze acquisite, allo sviluppo del loro Paese.

Questo è il lavoro - hanno spiegato ancora sindaco Vestri e assessore Martines - che stiamo portando avanti nell’ambito del nostro gemellaggio, e in questi giorni abbiamo raggiunto un piccolo obiettivo nell’ambito di un progetto molto più vasto che ci vede impegnati su più fronti, dalla costruzione di pozzi fino agli scambi culturali e di cooperazione tra università».