FIUMICINO - «Sono state varate le commissioni consiliari, nominati i presidenti e i vicepresidenti. Da adesso il Comune è in grado di iniziare la propria attività politico-amministrativa». Ad annunciarlo è Roberto Severini, presidente del Consiglio comunale di Fiumicino.

«E’ stato un lavoro complesso – spiega Severini – e come spesso accade al ruolo di presidente del consiglio comunale, totalmente oscuro. ma al contempo fondamentale, per mettere il condizione la macchina amministrativa di lavorare».

«Il ruolo delle Commissioni – ha proseguito Severini – sarà centrale nell’amministrazione. Il Consiglio comunale in passato è stato troppo spesso esautorato del proprio potere; l’attività del Consiglio deve passare attraverso le Commissioni, che sono l’alveo di indirizzo politico dell’attività amministrativa. Sarà mio compito fare in modo che vengano svolte nel miglior modo possibile, e che tutti i lavori di programmazione della macchina amministrativa seguiranno il corretto iter nelle Commissioni prima di arrivare in Consiglio comunale».

«Auguro buon lavoro a tutti i membri, e in special modo a chi avrà l’onere e l’onore di esserne presidente, auspicando una proficua collaborazione nell’interesse della collettività», conclude Severini.

LE COMMISSIONI

Ambiente: Balletta presidente, Antonelli vice;

Attività Produttive: De Pascali presidente, Zorzi vice;

Bilancio: De Vincentis presidente, Calicchio vice;

Urbanistica-Ediliza: Picciano presidente, Bonanni vice;

Trasparenza: Meloni presidente, Poggio vice;

Lavori Pubblici: Feola presidente, Meloni vice;

Politche Sociali: Coronas presidente, Petrillo vice;

Scuola, Sport e Cultura: Paoletti presidente, Giua vice.

A cosa servono le Commissioni consiliari? Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale prevede l’istituto delle commissioni consiliari, affidando a queste il compito di esprimere pareri, in sede consultiva, nelle materie di competenza, nonché di formulare, in sede propositiva, proposte di atti di indirizzo.

Le Commissioni consiliari esercitano dunque funzioni consultive e preparatorie degli atti e dei provvedimenti consiliari e di controllo sull’attività dell’Amministrazione comunale, presentano al Consiglio comunale le relazioni e le proposte sugli oggetti loro definiti, nonché i documenti che ritengono opportuni nelle materie di loro competenza.