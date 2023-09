CERVETERI - Ha preso servizio lunedì mattina il nuovo dirigente dell'Area IV - Area assetto uso e sviluppo del territorio e attività produttive. Si tratta dell’ingegner Manuela Lasio vincitrice del concorso pubblico che si è tenuto negli scorsi mesi a Cerveteri per individuare un nuovo dirigente a tempo indeterminato. L'ingegnere proviene dal dipartimento di Urbanistica di Roma Capitale. «Un altro tassello importantissimo per l'azione di riassetto della macchina amministrativa che abbiamo avviato fin dall'inizio del mio mandato», ha commentato il sindaco, Elena Gubetti. «Si tratta di un innesto importante all'interno del quadro dirigenziale del nostro comune», ha aggiunto l'assessore alla Pianificazione territoriale, Urbanistica e rurale, Riccardo Ferri che ha ringraziato il dirigente uscente, Fabrizio Bettoni «per il lavoro svolto fino ad oggi e che rimarrà in ogni caso all'interno del nostro organigramma». «Ho avuto occasione di confrontarmi con lei (il nuovo dirigente, ndr) sui vari punti programmatici della nostra amministrazione e sono certo - ha concluso Ferri - che con il supporto del personale degli uffici, faremo un ottimo lavoro portando importanti risultati alla città».

