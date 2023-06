CIVITAVECCHIA – Qualcosa si muove sul fronte elezioni dell’Università agraria di Civitavecchia. Dopo le polemiche degli ultimi mesi, con tanto di cause e controcause, manifestazioni e quant’altro sembra esserci finalmente la volontà di andare ad elezioni per l’ente di viale Guido Baccelli. Con una comunicazione di pochi giorni fa, a firma del presidente Daniele De Paolis, infatti «si rappresenta - si legge - che questa università ha posto in riscossione le quote relative all’annualità 2023, ciò al fine di consolidare la lista dei soci aventi diritto al voto. Tali soci verranno, successivamente, convocati presso la sede sociale al fine di ritirare, previa identificazione, la tessera elettorale mediante la quale, il giorno delle elezioni, potranno esercitare il diritto di voto (ciò al fine di rendere quanto più fluide possibili le attività di voto)». Il testo continua spiegando che nei prossimi giorni sarà pubblicata sul sito dell’ente una bozza del regolamento elettorale su cui i soci potranno esprimere un parere e suggerire modifiche. «Infine - si legge nelle ultime righe, forse le più interessanti -, ci scusiamo vivamente con i soci per il ritardo maturato nell’espletamento delle predette procedure pre-elettorali a causa delle numerose iniziative giudiziali avviate per ragioni che questa università ha sempre contestato e che, effettivamente, sono state poi rigettate dagli organi giudiziari interessati».

