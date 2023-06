TARQUINIA – Cambiamenti nella squadra di governo dell'Università Agraria di Tarquinia: passo indietro di Alessia Selvaggini che lascia l’assessorato mantenendo tuttavia il posto da consigliera e delegata alla sciola. Entra in giunta, al suo posto, Alessia Quatrini, già assessora nella passata amministrazione.

Alessia Selvaggini, continuerà a lavorare e a dare il suo supporto come consigliera, non potendo più seguire con intensità gli impegni legati all’assessorato.

A spiegare i cambiamenti è il presidente Alberto Tosoni: "Abbiamo tenuto che Alessia Selvaggini ricoprisse la carica di assessore nei primi mesi della nostra amministrazione per portare una ventata di freschezza e per mettere a frutto le sue competenze, da cui sono nate varie idee attualmente in fase di studio, che porteremo avanti insieme con il consueto entusiasmo; ora sarà invece Alessia Quatrini, che già ha affrontato problemi annosi ed ancora attuali, come quelli del campeggio, del riassetto organizzativo e dei debiti, ed ha dunque maggiore esperienza in ambiti critici, ad aiutare l'ente ad affrontare il rilancio. Seguiranno poi, nei mesi a venire, altre novità".

La Selvaggini augura buon lavoro alla nuova arrivata, con cui già da tempo era viva la collaborazione, e spiega in prima persona la strategia: "Fare un passo indietro come assessore offre spazio ad un'altra donna ed amplia le competenze della nostra squadra. Alessia ha molti progetti e idee, già condivisi insieme in campagna elettorale, ed ha una esperienza amministrativa che è davvero preziosa in questo momento. Aggiunge inoltre una rappresentanza importante in giunta in ambito caccia, natura ed animali, costituendo un supporto potente per i consiglieri delegati, già attivissimi e pieni di entusiasmo. Per me il ruolo di assessore era un impegno grande che ho svolto senza risparmiarmi, ma non nascondo che, da mamma e da lavoratrice, è stato complicato conciliare i molti incontri, impegni e riunioni con la mia sfera privata. Svolgerò comunque il mio ruolo quale consigliere, continuando a seguire la scuola, che è una delega a cui tengo molto, e a collaborare con la giunta e con gli altri consiglieri".