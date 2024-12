FIUMICINO - Durante la riunione della commissione per i lavori pubblici, presieduta dall’ assessore ai Lavori pubblici Giovanna Onorati e dal Presidente della commissione Roberto Feola, si è analizzata la progettazione per la costruzione di una rotonda per regolarizzare, l’incrocio tra via Castel Sant’Angelo e via di Tragliatella.

«Nonostante la situazione di confine dell’incrocio e quindi di competenza, con il Comune di Anguillara e Roma Città Metropolitana, siamo convenuti ad una strategia per mettere in sicurezza, fluidificando nel contempo la mobilità, il crocevia, da tempo segnalato come tratto pericoloso. L’amministrazioni di Fiumicino si impegna a redigere il progetto per la costruzione della rotonda e Roma Città Metropolitana a ripristinare le parti più ammalorate e danneggiate di via Castel Sant’Angelo», ha dichiarato l’assessore Giovanna Onorati.

«Proseguono i sopralluoghi sul territorio per rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. Finora sono soddisfatto del lavoro svolto dalla commissione, per affrontare e risolvere le diverse problematiche con competenza e professionalità. Continueremo a studiare e a gestire le criticità ancora presenti nel comune, per garantire un ambiente sicuro e vivibile a tutti i cittadini», ha aggiunto Roberto Feola, presidente della Commissione ai Lavori Pubblici.

«Ma in merito alla rotonda, di cui gli ufficio comunali stanno predisponendo la progettazioni, ci tengo a scendere nei particolari - ha proseguito -. La Regione contribuirà con il finanziamento dell’opera ed Astral eseguirà il lavoro.

La rotonda avrà un diametro di 30 metri. È necessario acquisire i pareri della sovrintendenza archeologica (sperando che si possano bypassare gli scavi) e quello per il vincolo paesaggistico, considerando il vigente PTPR. Il parcheggio antistante l’incrocio risulta essere in comproprietà tra il Comune di Fiumicino e il Comune di Anguillara Sabazia. Come Commissione Lavori Pubblici – si legge ancora – continuiamo con i sopralluoghi territoriali per portare risposte concrete al territorio».

«Si tratta di una problematica complessa: riguarda infatti un incrocio pericoloso che ha registrato un numero altissimo di incidenti. La volontà da parte dell’Amministrazione è quella di farsi carico dell’emergenza tutelando i propri cittadini, nonostante la situazione di confine comunale.

Come presidente della Commissione, posso ritenermi soddisfatto ,fin oggi, delle molte problematiche trattate e prese in carico in maniera seria e attenta»,conclude Feola.