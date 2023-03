Amministrazione

Una polemica tra sacro e profano

Nel Consiglio di lunedì bocciata una mozione dell’opposizione per portare i crocifissi in tutti gli uffici comunali e le scuole. La maggioranza: «Non abbiamo nessuna autorità per imporre questi simboli religiosi» Il polverone si è fatto ancora più imponente quando la discussione è giunta su Facebook