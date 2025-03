CIVITAVECCHIA – «Oggi, nella Giornata internazionale della donna, abbiamo reso omaggio alle Madri Costituenti, intitolando loro il Giardino del Pincio. Un gesto simbolico, ma carico di significato, che vuole mantenere viva la memoria del loro impegno nella costruzione della nostra democrazia». Lo ha detto il sindaco Marco Piendibene, a margine della cerimonia di questa mattina al Pincio.

«Quelle 21 donne che, con coraggio e determinazione, contribuirono a scrivere la nostra Costituzione, hanno aperto la strada a un’Italia più giusta, più inclusiva, più libera. Da Nilde Iotti a Lina Merlin, da Teresa Mattei a Maria Federici, i loro nomi sono scolpiti nella storia del nostro Paese e oggi risuonano anche nella nostra città. Civitavecchia – ha aggiunto il Sindaco – afferma con convinzione che la memoria è impegno e che la parità di genere non è un traguardo raggiunto, ma una strada da percorrere ogni giorno. Che questo giardino sia un luogo di riflessione e ispirazione per le nuove generazioni, affinché i diritti conquistati non siano mai dati per scontati. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa importante cerimonia. Proseguiamo insieme il cammino delle Madri Costituenti».